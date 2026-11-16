Das Paar EUR/USD sei bereit für einen Test der 1,10, heisst es in einem Kommentar von ING. Angesichts des in dieser Woche eher dünnen Kalenders für Konjunkturdaten aus den USA könnte diese Unterstützung vorläufig noch halten. Angesichts der durch die Daten gestützten Stärke des Dollars seien die Risiken für einen Bruch dieser Linie aber erheblich. Die Dynamik des Dollars könnte allenfalls durch KI-bedingte Instabilität an den Aktienmärkten gefährdet werden, stärker zumindest als durch Äusserungen der Notenbank.