Der Euro ist auch gegenüber dem Franken auf 0,9207 von 0,9225 im frühen Geschäft zurückgegangen, gebremst von schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im November vor allem wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert.
Übergeordnet hat der Dollar zuletzt deutlich vom «Risk-off-Umfeld» und der falkenhaften Rhetorik des Fed profitiert, wie es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank heisst. Der Dollar-index nähere sich damit den Niveaus, die er zuletzt nach dem «Liberation Day» gezeigt habe.
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(AWP)