Die Stärke des US-Dollars hält auch zu Wochenbeginn an. So notiert das Währungspaar EUR/USD bei 1,0968 weiterhin klar unter der psychologisch wichtigen Barriere bei 1,10 und tiefer als noch am Morgen bei 1,0996. Und zum Franken hält sich die US-Valuta mit 0,8394 knapp an der Marke bei 0,84.