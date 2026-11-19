Am Vorabend hatte das Fed-Sitzungsprotokoll untermauert, dass wohl noch nicht das Ende der Zins-Fahnenstange erreicht ist. Zahlreiche Mitglieder der US-Notenbank werden nicht müde, zu betonen, dass die US-Wirtschaft sowie der Arbeitsmarkt weiterhin robust und die Inflation ein Problem seien. Entsprechend preist der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit (90 Prozent gemäss CME Fed-Watchtool) eine Zinserhöhung an der Sitzung im Dezember ein.