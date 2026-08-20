Da der Franken zum Dollar etwas deutlicher zugelegt hat als zum Euro, ist auch das Währungspaar EUR/CHF wieder etwas gesunken auf zuletzt 0,9316. Noch am Mittwochmittag waren Kurse über 0,94 bezahlt worden. Letztmals unter 0,93 lag das Paar Ende Juli. Der Franken hat die letzten Wochen geschwächelt, da der Markt davon ausgeht, dass die EZB die Zinsen bald wieder anheben wird, während die Nationalbank (SNB) noch lange Zeit an ihren Nullzinsen festhalten dürfte.