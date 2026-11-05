Abseits des Erdrutschsiegs der Demokraten sorgte am Vortag die hohe Inflation in der Eurozone für Gesprächsstoff. Die Daten «schreien» laut Commerzbank nahezu nach einer weiteren Zinserhöhung durch die EZB. Am Mittag dürfte aber zunächst die Bank of England als eine der letzten grossen Notenbanken ihren Leitzins erhöhen. Am morgigen Freitag rückt dann der US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus.