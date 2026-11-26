In den letzten Monaten seien verständlicherweise der Irankrieg und seine Folgen das Hauptthema an den Märkten gewesen und damit verbunden die Spekulationen, welche Zentralbank wie schnell und wie stark auf den Inflationsdruck reagieren würde, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. «Aber da war doch noch ein Thema zum Amtsbeginn Präsident Trumps? Genau, die Zölle!», nimmt die Bank die gestrigen Ankündigungen aus den USA auf.