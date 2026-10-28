Der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, war an sich keine Überraschung. Die Marktbeobachter werden vor allem versuchen, aus den Kommentaren des Fed auf dessen Schritte im Dezember zu schliessen. In ersten Reaktionen lautete der Tenor: «Aufgeschoben ist nicht aufgehoben», es überwog also die Meinung, dass das Fed im Dezember angesichts der anhaltend hohen Energiepreise nicht um eine weitere Zinserhöhung herumkommen wird.