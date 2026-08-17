Gegenüber dem Franken notiert der Dollar aktuell mit 0,8115 wieder klar über der Marke von 0,81, nachdem er am Vormittag bis auf 0,8071 gefallen war. Und das Währungspaar EUR/USD gab entsprechend auf 1,1573 nach, nachdem es am Vormittag zeitweise die 1,16-Schwelle überschritten hatte. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9392 mehr oder weniger auf der Stelle.