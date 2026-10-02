Am Terminmarkt wurde die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen Ende Oktober am Abend laut dem FedWatch Tool der CME Group mit knapp 80 Prozent veranschlagt. Vor einer Woche waren es erst rund 36 Prozent. Auch die Commerzbank rechnet mit einer Zinspause im Oktober und erst im Dezember mit einer weiteren Erhöhung. Die Zahlen vom Freitag seien zwar schwach, «per Saldo gibt der US-Arbeitsmarkt allerdings wenig Anlass zu Sorgen».