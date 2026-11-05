Industriedaten aus Deutschland hatten den Markt am Donnerstag derweil kaum bewegt. Die Betriebe hatten im September mehr Aufträge verzeichnet und damit den schwachen Vormonat teilweise ausgeglichen. Experten hatten diese Entwicklung aber in etwa erwartet. Am Markt erwartet man nun mit Spannung auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag um 14.30 Uhr hiesiger Zeit veröffentlicht wird. Je nach Datenlage könnten die Zinserwartungen sich wieder in die eine oder andere Richtung bewegen.