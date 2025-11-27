Zuletzt hatten die Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed an ihrer nächsten Sitzung den Leitzins weiter senken werde, wieder stark zugenommen. Dies hatte den Dollar belastet. «Mittlerweile ist eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte fast wieder vollständig eingepreist», erklärte Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank in seinem Morgenkommentar.