In der Nacht hatte Fed-Chef Kevin Warsh klargestellt, dass es keine Signale über den zukünftigen geldpolitischen Kurs geben wird. Dies wurde offenbar als Zeichen für unveränderte Zinsen gewertet. Anders sieht es bei der übernächsten Fed-Sitzung am 9. Dezember aus: Für dann wird die Chance auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vom Markt derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent eingepreist.