Das EUR/USD-Paar notiert aktuell mit 1,1211 wieder mehr oder weniger auf dem Stand vom Mittwochmorgen. Zwischendurch war der Euro aber bis auf 1,1110 abgesackt. Grund war, dass die am Mittwochnachmittag publizierten Inflationsdaten über den Erwartungen ausgefallen waren. So stieg die Inflation im September auf 3,7 Prozent von 3,4 Prozent im August. Auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel hatte stärker als erwartet zugelegt.