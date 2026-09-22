Neue Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf von Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone kommen. Dabei dürfte vor allem der US-ADP-Arbeitsmarktbericht Beachtung finden, da er Hinweise auf die Verfassung des Arbeitsmarktes und damit auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank liefern könnte.