Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8415 Franken und damit praktisch gleich viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Euro gibt er mit einem Kurs von 1,0910 nach 1,0904 geringfügig nach. Das Euro/Franken-Paar notiert mit 0,9182 nach 0,9176 ebenfalls nur wenig verändert, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Stand vom Montagmorgen.