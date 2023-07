Doch nicht nur gegenüber dem US-Dollar, sondern auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro an Wert eingebüsst. Zuletzt kostete er 0,9756 Franken nach 0,9780 Franken am frühen Nachmittag. Das USD/CHF-Währungspaar zeigte sich indessen kaum bewegt und notierte zuletzt bei 0,8987 nach 0,8988 am Nachmittag.