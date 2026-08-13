Generell hielten sich die Kursausschläge am Devisenmarkt am Donnerstag in Grenzen. Konjunkturdaten aus den USA belasteten den Dollar zunächst leicht. So haben die Produzentenpreise im Juli zum Vormonat stagniert. Ökonomen hatten einen Anstieg erwartet. Die Produzentenpreise wirken sich auch auf die Inflation insgesamt aus.