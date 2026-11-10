Die Konsumentenpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. An den Finanzmärkten wird nun fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember gerechnet. Auch Vertreter der Fed stellten weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.