«Bei der EZB-Sitzung wird es darauf ankommen, ob der Rat nach der erwarteten Zinsanhebung morgen weitere Zinserhöhungen signalisiert oder nicht, da der Markt noch die Chance einer weiteren Zinsanhebung bis Jahresende und sogar darüber hinaus sieht», schreiben die Experten der Commerzbank. Man erwarte hingegen ein Ende des Zinssenkungszyklus. «Muss der Markt seine Erwartungen nach unten anpassen, dürfte der Euro nachgeben.»