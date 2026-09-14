Der Grund für die Dollarstärke ist, dass eine Zinserhöhung in den USA wahrscheinlicher geworden ist. Anlagen in Dollar werden bei höheren Zinsen attraktiver, was die Währung stützt. Aktuell erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 87 Prozent, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Zinsen anheben wird.