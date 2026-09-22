Der Dollar bleibe insgesamt gut unterstützt, hiess es in einem Kommentar. Rückenwind erhalte die US-Währung von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank. Bemerkenswert sei, dass sich der Greenback zuletzt auch trotz rückläufiger Ölpreise und US-Renditen behauptet hat. Aktuell notiert Brent zum Vortag rund 0,9 Prozent tiefer bei 99,46 Dollar, womit er sich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar je Fass hält.