An den Finanzmärkten wird nach den robusten Arbeitsmarktdaten überwiegend mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. An den Terminmärkten wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 77 Prozent am 9. Dezember eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte eingepreist. «Die Zinserwartungen sind wegen der aufkommenden Verunsicherung vor allem bei Tech-Aktien zuletzt deutlich gedämpft worden», kommentierte Helaba-Experte Ralf Umlauf. «Dies könnte sich nun wieder umkehren.»