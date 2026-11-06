Im Handelsverlauf steht mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht nach dieser bereits ereignisreichen Woche das grosse Datenhighlight aus den USA bevor. Die Payrolls liefern einen Hinweis auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Markt werde wieder ein etwas stärkerer Stellenaufbau erwartet, heisst es etwa bei der Commerzbank. Die Zeit der grossen Überraschungen scheine aber mittlerweile vorbei zu sein, so die Experten. Bleibt der Arbeitsmarkt robust, dürften die Notenbanker ihren Fokus auf der Inflation belassen.