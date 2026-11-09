«Die Bewegung bei den Zinserwartungen blieb nach dem US-Arbeitsmarkt allerdings marginal», relativieren die Experten der Commerzbank. Ihrer Meinung nach dürfte die Stärke der US-Währung zu einem guten Teil auf die starke Performance der US-Wirtschaft und des US-Aktienmarktes zurückzuführen sein. Beides mache Anlagen in den USA attraktiv und sorgt entsprechend für Kapitalzuflüsse. «Sollten sich jedoch die Anzeichen mehren, dass der Aktienmarktrallye die Luft ausgeht, könnte dies auch den Greenback empfindlich treffen», schreibt die Devisenexpertin Thu Lan Nguyen. «Unterm Strich fehlen mir überzeugende fundamentale Argumente für die jüngste Dollar-Stärke. Entsprechend skeptisch bin ich, dass sie von Dauer sein wird.»