Auch zum Franken brachten die Daten am frühen Nachmittag Bewegung ins Geschäft. Der Dollar steht am späten Abend mit 0,9081 Franken dann sogar noch etwas höher als am Nachmittag bei 0,9062 Franken. Dabei war er am Morgen sogar noch unter die Marke von 90 Rappen gefallen. Das EUR/CHF-Paar geht derweil wenig verändert zum Nachmittag und zum Morgen bei 0,9564 Franken um.