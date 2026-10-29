Der US-Dollar hat nach den (erwarteten) Entscheiden des Fed und der EZB, die Zinsen unverändert zu belassen, etwas nachgegeben. Das Währungspaar EUR/USD ist dabei auf 1,1162 von 1,1136 am Nachmittag und 1,1150 am Morgen angestiegen. Zum Franken notiert der US-Dollar bei 0,8263, nach 0,8291 im frühen Handel.