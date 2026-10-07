Die Commerzbank verweist in einer Einschätzung auf die Probleme in Frankreich. So hätten die vergangenen Tage mit den steigenden Sorgen um Frankreichs Staatsverschuldung gezeigt, wie schnell die Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Regierungen auf dem Euro lasten könnten. Auch wenn sich die Lage mit dem Plan der Präsidentschaftskandidatin Le Pen zur Eindämmung des Haushaltsdefizits etwas entspannt habe, habe der Euro zuletzt an Glanz verloren und dürfte diesen nicht so rasch wiedererlangen.
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(AWP)