Konkret erholte sich der Euro am Mittwoch etwas von seinem am Vortag erreichten Zehn-Monats-Tief. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0494 US-Dollar. Dies ist etwas mehr als am Morgen. Der USD/CHF-Kurs fiel gleichzeitig wieder unter die 0,92er-Marke (aktueller Kurs: 0,9189). Beim EUR/CHF-Paar (0,9646) gab es derweil kaum Bewegung.