Der Dollar zeigt sich weiter von den schwächelnden Konjunkturdaten von vergangener Woche belastet. Zuletzt wurden am Freitag die Umsätze im US-Detailhandel publiziert. Diese waren im Juli zurückgegangen, während die Ökonomen mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Die Erwartungen des Marktes, dass die US-Notenbank bei der Sitzung im September auf eine Zinserhöhung verzichten wird, haben sich in der Folge weiter verfestigt. Lediglich noch 30 Prozent der Auguren geht von einer Zinserhöhung aus.