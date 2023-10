Der Dollar verliert am Mittwoch gegenüber dem Euro und dem Franken etwas an Wert. Marktteilnehmer begründen dies mit der Entwicklung am US-Kapitalmarkt. Dort stiegen die Renditen für Staatsanleihen zunächst zwar weiter an, legten dann aber eine Pause ein. Der amerikanische Dollar, der in den vergangenen Wochen stark von der Renditeentwicklung profitiert hatte, tendierte in der Folge etwas schwächer.

04.10.2023 13:15