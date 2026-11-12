So hat sich das Währungspaar EUR/USD mit 1,1099 wieder der Marke bei 1,11 genähert, während der Dollar gegenüber dem Franken auf 0,8315 von 0,8327 leicht gesunken ist. Er hält sich damit aber weiterhin klar über der Grenze von 0,83, die er erst am Vortag nach einer Schwächephase wieder übertroffen hatte.