Der Dollar hatte am Vortag wegen der Zinsdiskussion deutlich Boden gutgemacht. Aktuell erwartet der Markt gemäss dem CME Fedwatch Tool eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 91 Prozent an der Dezembersitzung. Zudem halten mittlerweile die verbliebenen 9 Prozent einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte für möglich. Vor einer Woche waren erst 77 Prozent der Marktteilnehmer von einem kleinen Zinsschritt ausgegangen und niemand von einem grossen.