Der Dollar hatte am Vortag wegen der Zinsdiskussion deutlich Boden gutgemacht. Aktuell erwartet der Markt gemäss dem CME Fedwatch Tool eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 91 Prozent an der Dezembersitzung. Zudem halten mittlerweile die verbliebenen 9 Prozent einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte für möglich. Vor einer Woche waren erst 77 Prozent der Marktteilnehmer von einem kleinen Zinsschritt ausgegangen und niemand von einem grossen.
Was tut die SNB?
Wenig Veränderung gab es in der Nacht beim EUR/CHF-Kurs (0,9225). Laut einer neuen Studie der Commerzbank ist es aber «nicht erstaunlich», dass der EUR/CHF-Kurs in den letzten Wochen deutlich nachgegeben hat von 0,95 auf zwischenzeitlich fast 0,91. Der Schweizer Franken sei «einer der grössten Profiteure» der Sorgen über eine erneute Staatsschuldenkrise im Euroraum gewesen.
Gleichzeitig wecke aber eine derart schnelle Franken-Aufwertung wieder die Gefahr, dass die SNB zur Schwächung des Frankens einschreite, so die Studie weiter. Schliesslich habe der EUR/CHF-Kurs zwischenzeitlich fast schon wieder die Niveaus nach Beginn des Iran-Kriegs erreicht. Und damals habe die SNB «mehrfach sehr deutlich verbal interveniert».
Am Mittwoch habe sie nun bei einer routinemässigen Diskussion mit dem Bundesrat erneut klargemacht, dass sie für Interventionen bereitsteht. «In normalen Zeiten wäre dies nur eine übliche Floskel gewesen, momentan dürfte aber die Dringlichkeit erhöht sein», so die Commerzbank.
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(AWP)