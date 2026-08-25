- Der US-Dollar zeigt sich am Dienstagmorgen etwas fester. Die am Vorabend angekündigte Verschärfung der US-Sanktionen gegen den Iran verlieh der US-Währung allerdings keinen nachhaltigen zusätzlichen Schub. Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick der Anleger auf wichtige US-Inflationsdaten sowie das Notenbanktreffen in Jackson Hole.