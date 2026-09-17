Zuletzt notierte das Dollar/Franken-Paar bei 0,8254. Im Vergleich zum Stand von Mittwochmorgen (0,8185) ist er damit um mehr als einen halben Rappen nach oben geschnellt. Das Euro/Dollar-Paar ist angesichts der Dollar-Stärke klar gefallen und steht aktuell bei 1,1465 (Mittwochmorgen: 1,1547). Nur wenig bewegt zeigt sich derweil das Euro/Franken-Paar, wie der Stand von 0,9464 zeigt.
Die Entscheidung, die Leitzinsen um 25 Basispunkte anzuheben, haben die Mitglieder des FOMC einstimmig gefällt. Gleichzeitig deuten die Projektionen auf eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte in diesem Jahr hin. Der erst seit einigen Monaten amtierende neue Fed-Chef Kevin Warsh sagte: «Die Massnahme zeigt, dass es uns ernst ist».
US-Präsident Donald Trump wiederholte nach dem Entscheid hingegen seine Forderung, dass die Zinsen in den USA bei 1 Prozent oder weniger liegen, und bezeichnete die aktuellen Zinsen als «zu hoch».
«Dass die Leitzinsen erhöht wurden, ist positiv zu sehen, denn so demonstrieren die Währungshüter Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration, die stets Druck ausübt und eher Zinssenkungen als Erhöhungen wünscht», kommentiert derweil die Helaba den Entscheid.
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(AWP)