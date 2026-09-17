Zuletzt notierte das Dollar/Franken-Paar bei 0,8254. Im Vergleich zum Stand von Mittwochmorgen (0,8185) ist er damit um mehr als einen halben Rappen nach oben geschnellt. Das Euro/Dollar-Paar ist angesichts der Dollar-Stärke klar gefallen und steht aktuell bei 1,1465 (Mittwochmorgen: 1,1547). Nur wenig bewegt zeigt sich derweil das Euro/Franken-Paar, wie der Stand von 0,9464 zeigt.