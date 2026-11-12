Gestützt wurde der Dollar auch durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die zu höheren Ölpreisen und Renditen von US-Anleihen führten. Der Ölpreis stieg, nachdem gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. «Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran», schrieb Trump auf Truth Social. Der höhere Ölpreis stützte den Dollar. Die USA sind ein wichtiges Ölförderland.