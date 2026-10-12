Der Devisenmarkt zeigt sich am Montag zum Start in die neue Woche noch wenig bewegt. Der US-Dollar hält sich dabei unverändert auf einem hohen Niveau. So verharrt das Währungspaar EUR/USD mit aktuell 1,1202 im Bereich der Marke von 1,12, die in der Vorwoche verschiedentlich gar unterschritten wurde.