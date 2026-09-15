Für Nervosität sorgen weiterhin die Spannungen im Nahen Osten, was den Dollar stützt. Die Lage rund um die Strasse von Hormus sowie neue Angriffe auf Saudi-Arabien schüren die Sorgen um die Energieversorgung. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent ist auf mehr als 107 US-Dollar gestiegen.