Im Grunde sei der Notenbank keine andere Wahl geblieben, als die Geldpolitik zu straffen, sofern sie keinen massiven Schaden an ihrer Glaubwürdigkeit riskieren wollte, hiess es von Seiten der LBBW. Dass es zu einer baldigen weiteren Leitzinsanhebungen kommen werde, sei damit zwar noch nicht ausgemacht. Die fehlende Aussicht auf eine zeitnahe Wiederöffnung der Strasse von Hormus weise derzeit jedoch in Richtung einer weiteren Straffung im vierten Quartal, so die Experten der Landesbank Baden-Württemberg.