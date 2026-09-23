Nachdem sich die Ölpreise die letzten beiden Tage etwas entspannt hatten, ging es heute tendenziell wieder stärker aufwärts. So notiert das Fass der Sorte Brent klar über 103 Dollar. Gemäss Händlern habe dies die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank verstärkt. Ebenso haben unerwartet starke US-Konjunkturdaten dem Dollar weiter Auftrieb gegeben. Im September hat sich die Stimmung der US-Einkaufsmanager in der Industrie und im Bereich Dienstleistungen jeweils überraschend verbessert.