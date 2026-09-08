Der Datenkalender hält am Dienstag keine grösseren marktbewegenden Impulse mehr bereit. Entsprechend richtet sich der Blick zunehmend auf die EZB-Sitzung vom Donnerstag. Laut den Experten der LBBW gehen die Märkte inzwischen nahezu einhellig von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Damit dürfte weniger der Zinsschritt selbst als vielmehr die Kommunikation zum weiteren geldpolitischen Kurs für Bewegung sorgen.