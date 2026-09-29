Für Unterstützung beim Dollar sorgen weiterhin die Zinserwartungen in den USA. Die gestiegenen Ölpreise haben die Inflationssorgen verstärkt und damit auch Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank angeheizt, wobei die Märkte aktuell für die Fed-Oktobersitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 70 Prozent eine Zinserhöhung erwarten. Parallel dazu sind die Renditen amerikanischer Staatsanleihen deutlich gestiegen.