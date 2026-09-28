Auch gegenüber dem Euro zeigt sich der Dollar stärker. Das Währungspaar EUR/USD notiert am Abend bei 1,1369 nach 1,1400 am Freitagabend. Seit dem Nachmittag haben sich die wichtigsten Währungspaare allerdings kaum noch bewegt. EUR/CHF steht mit 0,9458 ebenfalls praktisch auf dem Niveau vom Nachmittag.