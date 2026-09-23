Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9385 mehr oder weniger auf der Stelle. Am Vormittag blieb das Dollar/Franken-Paar ebenfalls in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8222. Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1414 nach 1,1427 am frühen Morgen gehandelt.
Für den Franken wirft die geldpolitische Lagebeurteilung am morgigen Donnerstag bereits ihre Schatten voraus. Zwar dürfte es auch dieses Mal keine Leitzinsänderung geben. Wichtiger ist entsprechend der Ausblick auf die weitere Marschrichtung, zumal die Meinungen Ökonomen weit auseinandergehen.
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(AWP)