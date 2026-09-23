Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9385 mehr oder weniger auf der Stelle. Am Vormittag blieb das Dollar/Franken-Paar ebenfalls in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8222. Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1414 nach 1,1427 am frühen Morgen gehandelt.