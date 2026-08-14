Das EUR/CHF-Paar notiert zur Berichtszeit mit 0,9395 zwar wieder leicht runter der Marke von 0,94, im Tageshoch kurz vor 11 Uhr war das Paar aber bis 0,94055 gestiegen. Das letzte Mal notierte das Paar fast auf den Tag genau vor einem Jahr über der Marke. Auch der Dollar schwächelt etwas zum Euro, EUR/USD kostete zuletzt 1,1554 nach 1,1541 am Morgen, das Tageshoch hier war bisher 1,15595. Entsprechend zeigt sich USD/CHF nur wenig verändert und ging zuletzt bei 0,8131 um.