Konkret steht das Währungspaar aktuell bei 0,9405 und damit fast auf Tageshoch. Allerdings waren die Ausschläge während des ganzen Tages ausserordentlich gering, sie reichten von 0,9385 bis 0,9410. Auch bei den Währungspaaren USD/CHF (0,8125) und EUR/USD (1,1576) gab es kaum Bewegung.