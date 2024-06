Auch der Franken hat zum Dollar nach der Publikation des Arbeitsmarktberichts an Wert eingebüsst. Am späten Abend notiert der Greenback bei 0,8965 nach 0,8898 im frühen Handel und nähert sich damit wieder der Marke von 90 Rappen an. Das Euro-Frank-Paar hat sich dagegen kaum bewegt. Aktuell kostet der Euro mit 0,9683 Franken nur etwas weniger als am Morgen (0,9695).