Der Euro hat am Dienstag seinen moderaten Vorsprung aus dem europäischen Handel im US-Geschäft sowohl zum US-Dollar als auch zum Franken behauptet. Am späten Abend kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1262 Dollar respektive 0,9361 Franken. Derweil zeigt sich der Dollar zum Franken im Vergleich zum Morgen wenig bewegt bei 0,8312 Franken.