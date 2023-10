Am Donnerstag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die Auftritte zahlreicher Redner aus den Notenbanken. An Konjunkturdaten stehen in Europa unter anderem Zahlen vom deutschen Aussenhandel auf dem Programm. In den USA werden die wöchentlichen Regierungszahlen vom Arbeitsmarkt erwartet.