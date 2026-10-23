Gegenüber dem Franken hält sich der US-Dollar mit 0,8222 wenig verändert, aber immerhin stabil über 0,82. Noch am Donnerstag und zeitweise auch im heutigen frühen Geschäft war die US-Valuta für wenige als 82 Rappen zu haben.
Die am Vormittag publizierten Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in Europa habe eine überraschend deutliche Eintrübung der Stimmung bei den Unternehmen im Oktober gezeigt. Belastet wurde sie insbesondere vom Inflationsdruck und von den Sorgen um den französischen Staatshaushalt. Entsprechend fiel der Rückgang in Frankreich besonders ausgeprägt aus.
Angesichts der Protestwelle aufgebrachter Bürger, die derzeit durch Europa rolle, hätten zuletzt verschiedene Konjunkturdaten aus der Eurozone nicht mehr überzeugt, heisst es in einem Kommentar der VP Bank. Deshalb verwundere auch der Rückgang der Einkaufsmanagerindizes nicht mehr gross. Die französische Protestwelle entwickle sich zum Konjunkturrisiko.
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(AWP)