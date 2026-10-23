Der Druck auf den Euro hält kurz vor dem Wochenende an. Derzeit hält sich der Euro mit 0,9203 knapp über der Marke von 0,92. Diese wurde wie am Vortag auch am Morgen bereits einmal unterschritten. So wenig kostete der Euro zuletzt Anfang Juli. Das Währungspaar EUR/USD ist derweil mit 1,1194 wieder unter 1,12 gerutscht. Am Mogen und am Vortag lag es noch leicht darüber.