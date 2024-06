Im Tagesverlauf stehen nur wenige Wirtschaftszahlen auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Während der Datenkalender im Euroraum weitgehend leer ist, steht in den USA lediglich das Mittelstandsbarometer NFIB an. In Europa melden sich einige Notenbanker aus der EZB zu Wort, darunter Chefvolkswirt Philip Lane.